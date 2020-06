Amazon : un fonds de deux milliards de dollars pour le climat

23/06/2020 | 14:43

Amazon a annoncé mardi la création d'un fonds doté de deux milliards de dollars destiné à investir dans des entreprises oeuvrant pour la décarbonisation de l'économie et la protection de l'environnement.



Le fonds investira dans des sociétés de tous les pays et de toutes les tailles, de la start-up au groupe bien établi, à la condition qu'elles agissent en faveur de la la neutralité carbone, précise Amazon dans un communiqué.



Le géant de Seattle explique que l'initiative s'inscrit dans le cadre de son projet 'The Climate Pledge, un engagement visant à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2040, c'est-à-dire 10 ans avant l'objectif de 2050 fixé par l'Accord de Paris.



Verizon, Reckitt Benckiser et Infosys ont récemment rejoint ce groupement lancé par Amazon.



