Coronavirus: Réflexion autour d'un prime aux salariés présents

"Cela a été discuté ce matin", a confirmé une source à la présidence française. "C?est la possibilité ou l?idée que les entreprises versent une prime spécifique de présence pour ses salariés qui, compte-tenu du fait qu?ils ne peuvent pas télétravailler et que l?entreprise poursuit son activité, viendrait néanmoins sur le lieu de travail."

"Ce qui a été évoqué c?est cette prime et qu?elle bénéficie de dispenses de charges et d?impôts à l?image de ce qui a été fait pour la prime Macron", a ajouté cette source, en référence à la prime exceptionnelle versée aux salariés et exonérée de cotisations sociales et de prélèvements fiscaux en réponse à la crise des "Gilets jaunes".

"C'est un point qui a été évoqué ce matin par certains participants et pour lequel une réflexion est en cours mais à ce stade pas plus".

L'épidémie de coronavirus, qui a contaminé à ce jour 9.134 personnes et fait 264 morts en France, et les mesures drastiques de confinement obligatoire pour tenter de contenir la propagation ont mis la France à l'arrêt.

Face à l'inquiétude grandissante des entreprises comme des salariés, Emmanuel Macron a assuré lundi dans une allocution solennelle que "tout sera[it] mis en oeuvre" pour les "protéger", quoi qu?il en coûte".

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a pour sa part dénoncé jeudi les pressions "inacceptables" exercées par Amazon après les propos de salariés évoquant des menaces de l'entreprise de ne pas les payer s'ils ne se présentaient pas au travail de crainte de contracter le coronavirus (voir).

(Marine Pennetier et Gwenaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)