Ambu : De retour sur des niveaux de vente 18/11/2019 | 10:46 vente En cours

Cours d'entrée : 120.1DKK | Objectif : 95DKK | Stop : 130DKK | Potentiel : 20.9% En forte hausse ces dernières semaines, le titre Ambu devrait marquer une pause à proximité de sa résistance majeure des 127.6 DKK.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 95 DKK. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 127.6 DKK, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 101.18 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous la résistance des 133.2 DKK, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMBU -22.32% 4 413 MEDTRONIC PLC 22.31% 150 347 BAXTER INTERNATIONAL INC. 23.25% 41 580 HOYA CORPORATION 51.96% 33 348 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 39.79% 30 190 TERUMO CORPORATION -36.34% 26 199 ALIGN TECHNOLOGY 28.21% 20 800 DEXCOM, INC. 78.45% 19 072 AMERISOURCEBERGEN 17.34% 18 187 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 57.64% 13 931 SYSMEX CORPORATION 45.00% 13 908

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (DKK) CA 2020 3 431 M EBIT 2020 458 M Résultat net 2020 300 M Dette 2020 1 529 M Rendement 2020 0,32% PER 2020 100x PER 2021 65,3x VE / CA2020 9,06x VE / CA2021 7,49x Capitalisation 29 567 M Prochain événement sur AMBU 20/11/19 Jefferies London Health Care Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 128,40 DKK Dernier Cours de Cloture 120,50 DKK Ecart / Objectif Haut 45,2% Ecart / Objectif Moyen 6,56% Ecart / Objectif Bas -35,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Juan-José Gonzalez Chief Executive Officer Jens Bager Chairman Henrik Ankjær Executive Vice President-Global Operations Michael Højgaard Chief Financial Officer & Executive Vice President Mikael Worning Vice Chairman