Ambu : Pas de retournement en vue 20/04/2020 | 09:42 achat En cours

Cours d'entrée : 217.8DKK | Objectif : 280DKK | Stop : 174DKK | Potentiel : 28.56% Le titre Ambu présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 280 DKK. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 142 DKK.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 219 DKK.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Avec un PER attendu à 139.12 et 100.22 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMBU 91.05% 7 643 MEDTRONIC PLC -10.50% 138 479 BAXTER INTERNATIONAL INC. 12.58% 47 145 HOYA CORPORATION -4.69% 35 180 DEXCOM, INC. 47.79% 29 864 TERUMO CORPORATION -1.25% 25 670 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -21.83% 24 508 SARTORIUS STEDIM BIOTECH 34.06% 19 196 AMERISOURCEBERGEN CORPORATI.. 5.41% 18 363 ALIGN TECHNOLOGY, INC. -29.50% 15 200 SYSMEX CORPORATION -0.92% 14 540

Données financières (DKK) CA 2020 3 723 M EBIT 2020 554 M Résultat net 2020 381 M Dette 2020 1 489 M Rendement 2020 0,17% PER 2020 155x PER 2021 112x VE / CA2020 16,1x VE / CA2021 13,6x Capitalisation 58 565 M Prochain événement sur AMBU 05/05/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 174,00 DKK Dernier Cours de Cloture 238,50 DKK Ecart / Objectif Haut -9,43% Ecart / Objectif Moyen -27,0% Ecart / Objectif Bas -54,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Juan-José Gonzalez Chief Executive Officer Lars Søren Rasmussen Chairman Henrik Ankjær Executive Vice President-Global Operations Michael Højgaard Chief Financial Officer & Executive Vice President Mikael Worning Vice Chairman