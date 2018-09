Amer Sports Oyj : Salomon sous bannière chinoise ?

Le finlandais Amer Sports, mieux connu à travers ses marques Salomon, Fischer, Wilson ou Peak Performance, pourrait être racheté par le chinois Anta Sports. Amer a confirmé ce matin avoir reçu une marque d'intérêt de l'entreprise cotée à Hong Kong, alliée pour l'occasion au fonds d'investissement asiatique FountainVest Partners. Anta propose de racheter la totalité du capital en numéraire, pour un montant qui n'a toutefois pas été révélé. A Helsinki, le titre s'est envolé de plus de 11% pour atteindre 32,165 EUR ce matin, avant d'être suspendu.



L'offre qui a été présentée n'est pas ferme et reste soumise à un certain nombre de conditions, notamment le soutien du conseil d'administration d'Amer Sports, qui ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Le Finlandais précise qu'aucune discussion n'a été engagée à ce stade et par conséquent qu'aucune décision n'a été prise. Anta pèse trois fois plus lourd qu'Amer en bourse, environ 12,5 milliards de dollars contre 4,4 milliards de dollars.



Outre les marques précitées, Amer possède Arc'Teryx, Atomic, Mavic, Suunto, Precor, Armada, Enve Composites, Louisville Slugger, DeMarini et Sports Tracker. Anta possède la marque éponyme, FILA, Descente et NBA China.