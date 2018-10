America Movil affiche un bénéfice de 830 mio EUR au 3e trimestre

Mexico (awp/afp) - America Movil, le géant de la téléphonie mobile détenu par le milliardaire américain Carlos Slim, affiche un bénéfice de 830 millions d'euros au troisième trimestre grâce à une hausse de ses revenus et des gains de changes.

Le bénéfice net de la société a atteint 18,9 milliards de pesos, contre une perte de 9,5 milliards de pesos au troisième trimestre de 2017, a annoncé mardi la compagnie dans un communiqué.

"Les revenus des services ont augmenté dans pratiquement tous les secteurs", a précisé le groupe, soulignant une hausse de 8,6% pour la téléphonie mobile post-payée et de 6,2% pour le haut débit.

Au cours du trimestre, les ventes d'America Movil ont progressé, avec 1,1 million d'abonnés supplémentaires pour la téléphonie mobile, en particulier au Brésil, au Mexique et en Colombie.

La fin des cycles électoraux au Mexique et en Colombie ont mis fin à une période d'incertitude, permettant l'appréciation des monnaies locales face au dollar, des gains de change dont a bénéficié America Movil.

Le chiffre d'affaires total du fleuron du magnat mexicain Carlos Slim a augmenté de 1,6%, à 248 milliards de pesos, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 255%, à 35 milliards de pesos.

América Móvil est une entreprise de téléphonie fixe et mobile, internet et télévision par câble présente au Mexique, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Chili, Equateur, Salvador, États-Unis, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Paraguay.

afp/buc