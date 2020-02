America's Car-Mart, Inc. : Toujours du potentiel 10/02/2020 | 15:59 achat En cours

Cours d'entrée : 118.06$ | Objectif : 134.7$ | Stop : 109.7$ | Potentiel : 14.09% Le titre America's Car-Mart, Inc. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 134.7 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 94.37 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 109.78 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Concessionnaire de voitures d'occasion Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMERICA'S CAR-MART, INC. -2.63% 750 COPART, INC. 12.80% 23 792 IAA 0.00% 6 338 CARVANA CO. -3.47% 4 019 KAR AUCTION SERVICES, INC. 0.55% 2 778 IDOM INC. -6.60% 551 MOTORPOINT GROUP PLC 4.76% 363 TURNERS LTD --.--% 152

Données financières (USD) CA 2020 731 M EBIT 2020 71,1 M Résultat net 2020 56,2 M Dette 2020 - Rendement 2020 0,01% PER 2020 13,1x PER 2021 12,2x Capi. / CA2020 0,96x Capi. / CA2021 0,92x Capitalisation 705 M Prochain événement sur AMERICA'S CAR-MART, INC. 19/02/20 Q3 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 117,50 $ Dernier Cours de Cloture 106,78 $ Ecart / Objectif Haut 28,3% Ecart / Objectif Moyen 10,0% Ecart / Objectif Bas -1,67% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jeffrey A. Williams President, Chief Executive Officer & Director Ray C. Dillon Chairman Leonard L. Walthall Chief Operating Officer Vickie D. Judy Chief Financial Officer & Secretary William H. Henderson Director