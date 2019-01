American Airlines : 4e trimestre en ligne avec les attentes

24/01/2019 | 14:25

Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre d'American Airlines ont notamment révélé un bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels de 1,04 dollars, contre 93 cents pour la même période un an plus tôt, en ligne avec les prévisions des analystes.



Les revenus pour la période se sont pour leur part affichés à 10,94 milliards de dollars, contre 10,7 milliards un an auparavant. Enfin, le résultat net de la compagnie aérienne est également bien orienté, à 481 millions de dollars contre 444 millions pour le quatrième trimestre 2017.



Sur l'année, en données non-GAAP, le BPA s'affiche en revanche en retrait, passant de 5,27 dollars en 2017 à 4,55 dollars. Idem pour le résultat net, de 2,6 milliards à 2,12 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires progresse en revanche, à 44,55 milliards en 2017 contre 42,63 milliards un an plus tôt.





