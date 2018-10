American Airlines souffre de la hausse du prix du carburant

American Airlines a annoncé qu'elle allait réduire ses capacités, supprimer des liaisons non rentables et reporter la réception de nouveaux avions afin de faire des économies.

Elle a néanmoins confirmé sa prévision d'un bénéfice annuel compris entre 4,50 et 5 dollars par action.

Ses dépenses en carburant ont bondi de 42% au cours du trimestre et son bénéfice net a chuté à 341 millions de dollars (299 millions d'euros), soit 74 cents par action, contre 661 millions de dollars ($1,36/action) un an plus tôt.

Le revenu unitaire a progressé de 2,6% et American Airlines s'attend à le voir augmenter de 1,5% au 3,5% au quatrième trimestre.

(Service Entreprises)