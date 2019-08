Les entreprises doivent privilégier la responsabilité sociale-PDG US

NEW YORK, 19 août (Reuters) - Les entreprises devraient mettre l'accent tout autant sur leurs responsabilités sociales que sur la génération de bénéfices, a dit lundi la Business Roundtable, un groupe réunissant les dirigeants de plus de 180 firmes américaines.

C'est la première en près de 50 ans d'existence que ce lobby ne dit pas que la création de valeur pour l'actionnaire est la priorité numéro un des entreprises.

La déclaration de la Business Roundtable, entité fondée en 1972, a notamment été signée par les PDG d'Amazon, d'American Airlines ou encore de JPMorgan Chase.

"Cette nouvelle déclaration reflète mieux la manière dont les entreprises peuvent et devraient fonctionner aujourd'hui", déclare Alex Gorsky, PDG de Johnson & Johnson, cité dans un communiqué.

"Elle affirme le rôle essentiel que peuvent jouer les entreprises dans l'amélioration de notre société quand les PDG s'engagent vraiment à répondre aux besoins de toutes les parties prenantes."

La déclare souligne cinq priorités, dont l'engagement d'investir dans les salariés via des salaires adéquats et des "avantages importants", le soutien à apporter aux localités où les entreprises sont implantées ou encore la nécessité de traiter de manière éthique avec les fournisseurs.

* BREAKINGVIEWS-American CEOs may be half way to enlightenment (Elizabeth Dilts, Benoit Van Overstraeten pour le service français)