American Airlines : Berkshire Hathaway vend ses parts dans les 4 plus grandes compagnies aériennes US

Berkshire Hathaway Inc a vendu la totalité de ses participations dans les quatre plus grandes compagnies aériennes américaines, a déclaré samedi son président Warren Buffett.

Le conglomérat détenait des parts dans les compagnies aériennes, dont une participation de 11 % dans Delta Air Lines, 10 % dans American Airlines Co, environ 10 % dans Southwest Airlines Co et 9 % dans United Airlines à la fin de 2019, selon son rapport annuel et les documents déposés par la compagnie.

(David Shepardson et Jonathan Stempel; version française Camille Raynaud)