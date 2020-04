Wall Street poursuit son rebond à l'ouverture

L'indice Dow Jones gagne 706,55 points, soit 3,12%, à 23.386,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,72% à 2.736,17 points.

Le Nasdaq Composite prenait 2,77% à 8.132,14 points à l'ouverture.

Les gouverneurs de New York, du New Jersey et de la Louisiane ont indiqué lundi que les dernières données disponibles sur l'épidémie de coronavirus pourraient suggérer que celle-ci a atteint un plateau.

Le rebond des actions détourne les investisseurs du marché obligataire, où le rendements des Treasuries à 10 ans grimpe de six points à 0,74%, et du dollar, en baisse de 0,82% contre un panier de devises internationales.

"Dans les moments les plus sombres de la crise, le billet vert a pris le rôle de valeur refuge et, avec l'amélioration du climat, certains de ces gains sont en train de s'effriter, car les derniers chiffres des États-Unis et de l'Europe indiquent un ralentissement des taux d'infection dans les principaux épicentres de la maladie", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Autre nouvelle positive, les cours pétroliers sont repartis à la hausse, profitant de l'espoir d'un accord sur la réduction de l'offre par les principaux pays producteurs, dont l'Arabie saoudite et la Russie.

Exxon Mobil et Chevron, deux poids lourds du Dow, gagnent respectivement 5,4% et 4,89%.

Les compagnies aériennes sont également bien orientées: Delta Air Lines, United Airlines ou encore American Airlines prennent entre 11,8% et 19%.

L'avionneur Boeing avance quant à lui de 6,6%.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)