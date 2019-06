American Eagle : Jefferies reste à l'achat

19/06/2019 | 14:21

L'analyste Jefferies annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre American Eagle, estimant que le titre est encore sous-apprécié par Wall Street.



Le broker pense ainsi que les performances du groupe devraient continuer à se développer au deuxième semestre, sous réserve de conditions météorologiques favorables. De même, il estime sa base suffisamment solide pour préserver American Eagle des pressions extérieures.



Ainsi, Jefferies confirme son objectif de cours de 28 dollars sur le titre.





