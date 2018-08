AMERICAN EAGLE OUTFITTERS : les perspectives ne sont pas à la hauteur des anticipations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de perspectives décevantes. Au troisième trimestre, il cible un bénéfice par action ajusté compris entre 45 et 47 cents pour des revenus en croissance de 5%. Ils sont anticipés en hausse de 5% à 10% à surface comparable, un indicateur clé du secteur. Le marché prévoit un bénéfice par action de 49 cents.Au deuxième trimestre, clos début août, le bénéfice net a atteint 60,3 millions de dollars, soit 34 cents par action, contre 21,24 millions de dollars et 12 cents, un an plus tôt. Il est supérieur de 3 cents au consensus. Les revenus ont bondi de 14%, dont de 9% à surface comparable, à 965 millions de dollars, contre une prévision de marché de 938,2 millions de dollars.