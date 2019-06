AMERICAN EAGLE : débute bien 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Eagle a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre de l'exercice 2019. Ainsi, le groupe a affiché un bénéfice net de 40,8 millions de dollars, ou 23 cents par action, en hausse par rapport à 39,9 millions de dollars, ou 22 cents par action, l'an dernier. Le bénéfice par action ajusté de 24 cents a devancé le consensus FactSet qui était de 21 cents. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 886,3 millions de dollars, contre 823 millions l'exercice précédent. Les analystes attendaient 855 millions de dollars.Par ailleurs, les ventes des magasins comparables ont bondi de 6 %, une hausse qui est nettement supérieure aux prévisions de croissance de 3 %."2019 a démarré sur une note positive et nous sommes particulièrement heureux de réaliser un chiffre d'affaires et une croissance du BPA supérieurs à nos attentes au premier trimestre", a commenté Jay Schottenstein, Président-Directeur Général d'AEO."American Eagle et Aerie continuent de tirer parti d'une solide image de marque, de produits attrayants et d'un engagement client de premier plan dans tous les magasins et sur le marché numérique, ce qui nous a permis de réaliser un 17e trimestre consécutif de ventes comparables positive", a-t-il ajouté.