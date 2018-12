AMERICAN EAGLE : les perspectives déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Eagle a affiché un bénéfice net de 85,5 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice. Par action, la société de Pittsburgh a déclaré qu'elle avait réalisé un bénéfice de 48 cents, surpassant de 1 cent les estimations. Quant au chiffre d’affaires, il s’éleve à 1 milliard de dollars, contre 1,04 milliard attendu. Les ventes des magasins comparables d'American Eagle ont augmenté de 8 %, contre un consensus de + 8,5 %."American Eagle et Aerie ont connu une rentrée scolaire et automnale extrêmement bien exécutée, alimentant de fortes ventes dans tous les magasins et une croissance à deux chiffres dans le numérique, avec une activité promotionnelle plus faible dans tous les canaux", a déclaré Jay Schottenstein, chef de la direction d'AEO.Concernant le quatrième trimestre, la compagnie s'attend à un bénéfice par action entre 0,40 et 0,42 dollar, en dessous de l'estimation des analystes de 0,46 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv, en raison de dépenses de marketing et de mesures en faveur de ses employés.