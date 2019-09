AMERICAN EAGLE : prévisions prudentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Eagle Outfitters a dévoilé des résultats trimestriels solides mais des prévisions prudentes. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, le fabricant de mode a réalisé un bénéfice net de 64,9 millions de dollars, ou 38 cents par action, contre 60,3 millions, ou 34 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 39 cents, au-dessus du consensus qui le donnait à 32 cents. Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,04 milliard contre 965 millions un an plus tôt. Wall Street tablait sur 1,01 milliard.Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 2%, sous le consensus qui visait 3%.Evoquant des ventes décevantes et une rentrée des classes plus tardive, le groupe affiche sa prudence pour le trimestre en cours. Il vise une croissance des ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an comprise entre 1% et 5% et un BPA compris entre 47 et 49 cents. Les analystes visaient sur une croissance des ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an de 3,8% et un BPA de 52 cents.