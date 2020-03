American Eagle : fermeture des magasins en Amérique du Nord

17/03/2020 | 15:04

La chaine de vêtements American Eagle Outfitters annonce la fermeture temporaire de tous ses magasins American Eagle et Aerie aux Etats-Unis et au Canada à partir de ce soir, fermeture qui doit se prolonger au moins jusqu'au 27 mars.



Les employés affectés par la décision seront rémunérés durant cette période et un fonds de soutien apportera une assistance aux employés atteints par le covid-19. Les achats resteront disponibles sur ae.com, aerie.com et via les applications du groupe.



Par ailleurs, American Eagle Outfitters indique retirer ses objectifs financiers pour le premier trimestre 2020, prévenant que les fermetures et l'impact du coronavirus auront un effet adverse significatif sur ses résultats financiers.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.