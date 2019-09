American Eagle : hausse de 15% du BPA trimestriel

04/09/2019 | 14:17

American Eagle Outfitters affiche sur son deuxième trimestre (clos le 4 août) un BPA ajusté en hausse de 15% en rythme annuel pour atteindre 39 cents et une marge opérationnelle améliorée de 0,2 point à 8,1%.



La chaine de vêtements a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 1,04 milliard de dollars (+2% en données comparables, contre +9% un an auparavant), avec une marge brute en hausse de 0,1 point à 36,7%.



Tablant sur une croissance des ventes en données comparables 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' au troisième trimestre, American Eagle vise pour cette période un BPA ajusté d'environ 47 à 49 cents.



