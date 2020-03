American Express : Jefferies ajuste son objectif de cours

18/03/2020 | 14:21

American Express a mis à jour ses perspectives à court terme en tenant compte des impacts potentiels de COVID-19. Le groupe indique tabler désormais, pour le premier trimestre 2020, sur une croissance de ses revenus entre 2 et 4% hors effets de changes, ainsi que sur un BPA ajusté entre 1,90 et 2,10 dollars.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à conserver sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 95 $.



' À ce jour, la performance du crédit reste constante, tandis que les dépenses de T&E ont considérablement diminué, quelque peu compensées par la croissance des dépenses de commerce électronique et d'autres catégories ' indique Jefferies.



Compte tenu de 'l'incertitude en cours sur la durée, l'ampleur et l'extension géographique de la pandémie de Covid-19', le groupe de cartes de crédit juge toutefois 'ne pas être en mesure de prévoir ses résultats financiers futurs au-delà du premier trimestre' a indiqué le groupe.



