AMERICAN EXPRESS GBT : nomination d'un nouveau PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Express Global Business Travel (GBT) annonce la nomination de Paul Abott au poste de Président Directeur Général. Il prendra ses fonctions au 1er octobre 2019, succédant ainsi à Doug Anderson après 3 années réussies en matière de transformation et de croissance. Philippe Chérèque demeure Président d'American Express Global Business Travel (GBT) et responsable des divisions orientées clients de GBT.Le spécialiste de la gestion des voyages d'affaires est désormais en position de poursuivre son développement et ses activités de fusions-acquisitions, soutenus par ses investissements en technologies de pointe et son leadership en matière de service client.Au cours de ses 24 années chez American Express, Paul Abbott a occupé des postes de plus en plus stratégiques dans diverses unités commerciales de la société. Il est actuellement Directeur Commercial au sein de Global Commercial Services, l'activité mondiale de paiement btotb de la société. Il a également siégé au Conseil d'administration de GBT au cours des quatre dernières années.