AMERICAN EXPRESS : bat le consensus

American Express a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment aux dépenses élevées de ses clients. Le bénéfice net du géant américain du crédit s'est établi au troisième trimestre 2019 à 1,76 milliard de dollars, ou 2,08 dollars par action, contre 1,65 milliard, ou 1,88 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti également à 2,08 dollars, au-dessus des attentes de Wall Street qui tablait sur 2,03 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 10,99 milliards, le consensus le donnait à 10,94 milliards.Pour 2019, le groupe table sur un BPA, hors élements exceptionnels, compris entre 7,85 et 8,35 dollars. Le marché vise 8,01 dollars.