AMERICAN EXPRESS : est plus optimiste pour ses profits en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Express a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé son objectif annuel. Au troisième trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en progression de 25% à 1,7 milliard de dollars, soit 1,88 dollar par action. Ce dernier est ressorti 11 cents au-dessus du consensus FactSet. Ses revenus ont augmenté de 9% pour atteindre 10,44 milliards de dollars. Le groupe a bénéficié de la baisse du taux d’imposition et de la bonne santé de la consommation aux Etats-Unis.Etant donné ses bonnes performances, American Express a relevé sa prévision de bénéfice par action 2018. Il vise un bénéfice par action en croissance de 9% à 10%, soit entre 7,30 et 7,40 dollars contre de 6,9 à 7,3 dollars précédemment.