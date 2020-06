AMERICAN EXPRESS : feu vert de la Banque populaire de Chine pour ses activités de compensation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

American Express a annoncé que sa joint-venture en Chine continentale, Express Technology Services Company Limited, avait reçu l'approbation de la Banque populaire de Chine pour une licence d'activités de compensation. American Express devient ainsi le premier réseau de paiement étranger à obtenir une licence pour la compensation des transactions en yuans en Chine continentale. La société prévoit de commencer à traiter les transactions plus tard dans l'année.Express Company est une entreprise commune d'American Express et de Lianlian DigiTech Co. Ltd, une fintech chinoise. Express Company a mis en place un réseau permettant de compenser les transactions nationales effectuées avec des cartes de la marque American Express. Elle est également compatible avec les principaux acteurs du marché des portefeuilles mobiles en Chine.