American Express : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

American Express a dévoilé jeudi soir un bénéfice net deux milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, à comparer à une perte de 1,2 milliard un an auparavant. A 2,32 dollar, son BPA dépasse le consensus d'une cinquantaine de cents.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 8% pour atteindre un record de près de 10,5 milliards, soutenus par des dépenses plus élevées des détenteurs de cartes, ainsi qu'une hausse des volumes de prêts et des commissions de cartes.



Sur l'ensemble de 2018, le groupe de solutions de paiements a engrangé un BPA de 7,91 dollars. Observant 'des signaux mitigés de l'environnement économique et politique', il anticipe un BPA entre 7,85 et 8,35 dollars pour des revenus en croissance de 8 à 10%.



