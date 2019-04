American Express : BPA trimestriel supérieur aux attentes

18/04/2019 | 14:19

American Express a dévoilé un bénéfice net en baisse de 5% à 1,55 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2019, soit 1,80 dollar par action, mais en données ajustées, ce BPA s'est accru de 8% à 2,01 dollars, battant de trois cents le consensus.



Le groupe de solutions de paiements a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt augmenter de 7% pour approcher les 10,4 milliards, avec des dépenses plus élevées des détenteurs de cartes, ainsi qu'une hausse des volumes de prêts et des revenus de commissions.



Fort de ce début d'année de bonne facture, American Express confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un BPA ajusté compris entre 7,85 et 8,35 dollars, et des revenus en croissance de 8 à 10%.



