American Express : La valeur du jour à AMERICAN EXPRESS parmi les plus fortes hausse du Dow Jones

American Express (+ 1,71% à 113,64 dollars) figure finalement parmi les principales progressions de l’indice Dow Jones, les résultats meilleurs que prévu prenant le pas sur des revenus un peu courts. Au premier trimestre, l’émetteur de cartes de crédit a enregistré un bénéfice net en recul de 5% à 1,55 milliard de dollars, soit 1,80 dollar par action. Ce dernier est cependant ressorti à 2,01 dollars hors éléments exceptionnels, soit 2 cents au-dessus du consensus.Ses revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 10,364 milliards de dollars, ressortant sous le consensus Refinitiv s'élevant à 10,50 milliards de dollars. Ils ont progressé de 9% hors impact des changes." La hausse a été générale et reflète l'augmentation des dépenses des membres possesseurs de cartes, des volumes de prêts et des revenus de commissions ", a commenté American Express.Le repli des profits s'explique par la forte progression des dépenses : + 11% à 7,6 milliards de dollars.A l'instar des banques, American Express a augmenté ses provisions pour pertes sur prêts : +4% à 809 millions de dollars.American Express a enfin confirmé ses objectifs d'un bénéfice par action ajusté entre 7,85 et 8,35 dollars pour des revenus en croissance de 8% à 10%.