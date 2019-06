American Express : bien orienté sur des propos de broker

18/06/2019 | 15:56

American Express gagne 1,7% sur les premiers échanges à Wall Street, aidé par des propos favorables de Jefferies qui réaffirme son conseil 'conserver' sur le titre, mais avec un objectif de cours rehaussé de 105 à 130 dollars.



Le broker fait part d'une rencontre avec le directeur financier du groupe de solutions de paiement, qui a fait le point sur les dynamiques de revenus, les influences macroéconomiques et la concurrence sectorielle.



'La croissance des revenus comporte de multiples facettes et la direction vise une stratégie durable plutôt qu'à court terme', rapporte le broker, ajoutant que les perspectives de croissance et la valeur perçue des produits d'American Express sont fortes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.