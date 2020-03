American Express : mise à jour d'objectifs financiers

17/03/2020 | 15:44

Citant une 'faiblesse' des volumes de dépenses, American Express indique tabler désormais, pour le premier trimestre 2020, sur une croissance de ses revenus entre 2 et 4% hors effets de changes, ainsi que sur un BPA ajusté entre 1,90 et 2,10 dollars.



Compte tenu de 'l'incertitude en cours sur la durée, l'ampleur et l'extension géographique de la pandémie de Covid-19', le groupe de cartes de crédit juge toutefois 'ne pas être en mesure de prévoir ses résultats financiers futurs au-delà du premier trimestre'.



