American Express : nomination chez Amex GBT

17/10/2019 | 10:26

American Express Global Business Travel (GBT), société en partie détenue par American Express et partenaire des entreprises pour la gestion des voyages d'affaires, annonce la nomination de David Levin au poste de Chief Information Security Officer (CISO).



Dans le cadre de cette nouvelle fonction, David Levin sera responsable du programme global de sécurité des données de GBT. Placé sous la direction de David Thompson, Chief Information Technology Officer, il sera basé à Phoenix, en Arizona.



David Levin possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité de l'information et de la gestion des risques. Plus récemment, il a occupé le même poste pour Western Union, où il a mis sur pied un programme de pointe en termes de cybersécurité.



