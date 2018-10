American Express relève ses prévisions annuelles après un solide trimestre

New York (awp/afp) - L'émetteur de cartes de crédit American Express (AmEx) a annoncé jeudi de solides résultats trimestriels, allant jusqu'à relever ses prévisions annuelles en raison d'une bonne tenue de la consommation aux Etats-Unis et d'un intérêt croissant des entreprises.

Le chiffre d'affaires a progressé sur un an de 9,2% à 10,14 milliards de dollars au troisième trimestre, soit mieux que les 10,05 milliards sur lesquels tablaient les analystes financiers.

Le groupe new-yorkais évite ainsi de décevoir les marchés comme au deuxième trimestre, mais cette hausse des revenus s'explique principalement par une hausse de ses commissions même si AmEx revendique avoir enregistré à la fois une hausse de son portefeuille de prêts et une augmentation des dépenses des clients (ménages et entreprises) acceptant et utilisant ses cartes.

Son bénéfice net de 1,65 milliard de dollars, en hausse de 21,7% sur un an, repose également sur le fait que le groupe a payé beaucoup moins d'impôts qu'il y a un. Son taux d'imposition est passé en un an de 26% à 22%, conséquence de la réforme fiscale adoptée par l'administration Trump abaissant massivement les impôts pour les entreprises.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, mesure observée de près par les investisseurs nord-américains, le bénéfice est de 1,88 dollar contre 1,76 dollar attendu en moyenne.

A Wall Street, le titre était volatil dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Il gagnait 0,93% vers 20H30 GMT après avoir monté jusqu'à près de 2%.

Les investisseurs hésitaient à s'enthousiasmer en raison de la hausse de 6% des défaillances potentielles et de la progression de 8% des coûts.

Pour doper ses revenus et attirer des clients, AmEx a changé sa stratégie initiale de faire payer ses débiteurs à la fin du mois, leur permettant désormais de reporter leurs échéances, ce qui est particulièrement risqué.

La hausse des coûts est due, elle, aux initiatives marketing prises récemment pour contrer les grandes banques (JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Capital One...) déterminées à lui prendre des parts de marché avec des cartes offrant de nombreux avantages aux consommateurs.

AmEx propose depuis peu One Free Hotel, une carte donnant droit à des points de fidélité importants, et a lancé récemment Starwood Preferred Guest (SPG), une carte haut de gamme, en partenariat avec les établissements du groupe hôtelier, destinée aux grands et fréquents voyageurs.

Le groupe espère que cette offensive va payer et table ainsi sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 7,30 et 7,40 dollars contre de 6,90 à 7,30 dollars auparavant, tandis que le chiffre d'affaires devrait progresser de 9 à 10% comparé à 2017.

Les analystes tablent sur un bénéfice aux alentours de 7,27 dollars.

