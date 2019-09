American Express : un nouveau PDG pour GBT

20/09/2019 | 16:29

Le groupe American Express annonce ce jour la nomination d'un nouveau président-directeur général pour American Express Global Business Travel (GBT), une société en joint-venture, partiellement détenue par American Express Company et ses filiales.



Paul Abott prendra ainsi ses fonctions au 1er octobre 2019, succédant ainsi à Doug Anderson.



“GBT est désormais en position de poursuivre son développement et ses activités de fusions-acquisitions, soutenus par ses investissements en technologies de pointe et son leadership en matière de service client”, commente American Express.





