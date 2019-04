Delta Air Lines relève sa prévision de bénéfice, le titre en profite

New York (awp/afp) - Delta Air Lines était en verve mardi à Wall Street, les investisseurs saluant notamment le relèvement de son principal objectif financier au premier trimestre.

Vers 14H00 GMT, le titre progressait de 4,60% à 54,58 dollars.

La compagnie aérienne a indiqué mardi s'attendre désormais à gagner un peu plus d'argent qu'il n'espérait au premier trimestre clôturé dimanche.

Le bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, devrait être compris entre 0,85 et 0,95 dollar, contre une fourchette de 0,70 à 0,90 dollar annoncée en janvier.

Cet optimisme repose sur une réduction des coûts due à la stagnation de la facture liée au kérosène. Cette dernière ne devrait augmenter que de 0,5% comparé au premier trimestre 2018, soit moins que la hausse de 1 à 2% anticipée jusqu'ici par Delta.

Le transporteur, qui ne dispose pas de Boeing 737 MAX cloués actuellement au sol après deux accidents ayant fait 346 morts en cinq mois, a par ailleurs renouvelé son partenariat avec l'émetteur de cartes bancaires American Express (AmEx) jusqu'en 2029.

Cette alliance devrait lui rapporter 7 milliards de dollars, soit 3,4 milliards de plus comparé à 2018, explique Delta Air Lines, qui a par ailleurs décidé de choyer ses actionnaires en leur distribuant 1,6 milliard via un programme de rachats d'actions et des dividendes.

Le groupe doit publier ses résultats trimestriels le 10 avril prochain.

afp/rp