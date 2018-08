L'assureur AIG déçoit Wall Street, le titre chute

New York (awp/afp) - L'assureur américain AIG a annoncé jeudi des résultats trimestriels décevants, marqués par des investissements peu rentables, ce qui a provoqué une réaction négative à Wall Street.

Le titre perdait près de 6% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Il avait terminé la journée en hausse de 0,31%.

Lors du deuxième trimestre, le bénéfice net a plongé de 17,07% sur un an à 937 millions de dollars, selon un communiqué.

Il s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,05 dollar, soit 16 cents de moins que ce qui était attendu en moyenne par les analystes.

La rentabilité a été affectée par une charge de restructuration de 200 millions de dollars et de faibles retours sur les investissements effectués à travers des sociétés de capital-investissement et des hedge-funds, a expliqué le groupe.

La division d'assurance commerciale a vu son bénéfice opérationnel chuter de 46% sur un an à 568 millions de dollars, tandis que l'assurance-vie n'a accusé qu'un repli de 3% à 962 millions.

En poste depuis plus d'un an, le PDG Brian Duperreault essaie d'améliorer les bénéfices en mettant l'accent sur les souscriptions et a ainsi renforcé l'équipe dirigeante en allant chercher des talents à l'extérieur de l'entreprise.

Ceci s'inscrit dans une stratégie générale visant à faire des économies et à recentrer la société sur trois piliers: l'assurance commerciale, l'assurance vie et retraite, et une division technologies.

Près de dix ans après la crise qui a failli l'emporter, AIG n'est plus le mastodonte qu'il fut avant 2008. L'an dernier, le groupe a perdu sa couronne de premier groupe d'assurance américain par capitalisation boursière, titre revenant désormais à Chubb.

afp/rp