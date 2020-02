Les bénéfices d'AIG battent le consensus

AIG, l'un des plus grands assureurs des États-Unis, a enregistré un revenu de souscription de 12 millions de dollars dans ses activités d'assurance générale pour le trimestre, contre une perte de 1,07 milliard de dollars un an plus tôt. Le revenu de souscription est la différence entre les primes qu'un assureur perçoit sur les polices et les sinistres qu'il paie. Les pertes nettes avant impôts de l'unité d'assurance générale se sont réduites à 411 millions de dollars, contre 826 millions de dollars un an plus tôt.

AIG est au milieu d'un effort de redressement lancé par le directeur général Brian Duperreault, qui a rejoint l'assureur en 2017. Duperreault a remanié la culture de souscription de l'assurance générale d'AIG en prenant des initiatives telles que l'augmentation des tarifs et la suppression des lignes non rentables. L'activité d'assurance générale d'AIG a enregistré un bénéfice au premier trimestre 2019, le premier depuis 2007.

Le revenu net total des investissements a augmenté de 30 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars au cours du trimestre considéré. Le ratio combiné d'AIG pour l'année des accidents d'assurance générale, une mesure clé, qui exclut les variations des pertes subies au cours des années passées, était de 95,8 pour le trimestre, contre 98,8 un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 signifie que l'assureur a gagné plus en primes qu'il n'a payé en sinistres.

Le bénéfice net s'est élevé à 922 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action, au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 622 millions de dollars, soit 70 cents par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, AIG a gagné 1,03 $ par action, battant les estimations de Refinitiv qui étaient de 1,00 $. L'assureur a également déclaré qu'il s'attendait à payer 1,7 milliard de dollars dans le cadre d'un règlement fiscal avec l'Internal Revenue Service américain, qui pourrait être conclu dès le premier trimestre 2020. Le montant du règlement, qu'AIG avait précédemment divulgué, est lié à des opérations de financement transfrontalières remontant à 1997.