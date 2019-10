American Software : ITALCAR réduit ses stocks tout en augmentant ses ventes peu après la mise en œuvre des solutions de Demand

Un distributeur tunisien de voitures augmente ses ventes et réduit ses stocks malgré un environnement financier difficile

La société Demand Management, leader mondial en solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement en nuage, a annoncé aujourd'hui qu'ITALCAR, le distributeur tunisien de voitures et de camions, avait choisi Demand Solutions® pour sa nouvelle plateforme de planification de la chaîne d’approvisionnement.

En tant que filiale du groupe IDM, ITALCAR représente Iveco en Tunisie avec deux autres revendeurs. Elle représente exclusivement les huiles de Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia et Petronas. La société fournit également des véhicules après-vente pour les marques distribuées, et la vente de pièces détachées et d'accessoires. ITALCAR emploie 180 individus dans trois sites en Tunisie.

Jusque récemment, ITALCAR exerçait ses activités en utilisant un système standard pour la planification des besoins en composants et des feuilles de calcul. Il était donc difficile pour la société de réaliser aucun progrès concernant ses ambitieux objectifs pour une bonne performance de ses activités. ITALCAR a déployé Demand Solutions pour améliorer la visibilité, accroître les ventes, réduire les stocks, offrir une plus grande variété de pièces et accaparer une meilleure position pour pouvoir négocier les coûts des pièces avec les vendeurs.

"Les premiers résultats de Demand Solutions ne laissent aucun doute", a déclaré Teymour Elhicheri, Directeur des Technologies de l'Information du groupe, ITALCAR. "Demand Solutions, Demand Planning et Requirements Planning nous aident déjà à faire progresser notre entreprise malgré l'environnement économique difficile de notre pays. Avec la dévaluation du dinar tunisien, nous avons voulu réduire notre risque financier en réduisant nos stocks d’au moins un tiers tout en augmentant nos ventes. Nous avons pu atteindre ces objectifs grâce à Demand Solutions".

Pour sa part, Bill Harrison, Président de Demand Management a dit : "Nous sommes toujours ravis de travailler avec des sociétés comme ITALCAR qui ont défini les indicateurs spécifiques pour faire réussir la planification de la chaîne d'approvisionnement". "ITALCAR a pu réaliser des objectifs impressionnants grâce à Demand Solutions, alors que notre partenariat a tout juste commencé. Nous aspirons de toujours l'aider pour parvenir à dépasser les attentes par le développement de ses activités, l'amélioration de sa visibilité et l'autonomisation de son processus de planification", a-t-il ajouté.

À propos de la société Demand Management

La société Demand Management est le principal fournisseur mondial de logiciels de planification de la chaîne d'approvisionnement, selon le modèle de logiciel en tant que service (SaaS). Ces solutions abordables et faciles à utiliser pour les fabricants et les distributeurs sont conçues pour renforcer la précision des prévisions, améliorer les niveaux de service à la clientèle et réduire les stocks globaux afin de maximiser les profits et réduire les coûts. Conçue pour fonctionner sur Azure, un service en nuage de Microsoft, Demand Solutions DSX™, la solution de planification de la chaîne d'approvisionnement offre des fonctionnalités pour l'optimisation de la demande, l'optimisation de l'approvisionnement, l'optimisation de la fabrication, la planification intégrée des activités/la planification des ventes et des opérations, la collaboration de l'équipe, l'optimisation de la vente au détail et la visualisation de données.

Demand Management travaille avec des professionnels de la chaîne d'approvisionnement depuis plus de 30 ans, et a incorporé leurs meilleures pratiques et leurs exigences commerciales réelles dans ses logiciels. La vaste base clientèle de la société dans 81 pays comprend Siemens Healthcare, AutomationDirect.com et Newfoundland Labrador Liquor Corporation. Demand Management est une filiale en propriété exclusive à la société Logility, qui est à son tour une filiale en propriété exclusive à la société American Software (NASDAQ: AMSWA).

