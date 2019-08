Amgen : décision de justice favorable contre Sandoz

12/08/2019 | 09:25

Sandoz fait part d'une décision de justice défavorable de la cour de district du New Jersey, aux Etats-Unis, dans un litige de brevet concernant son Erelzi (etanercept-szzs) pour le médicament de référence Enbrel (etanercept) d'Amgen.



'Cette décision interdit le lancement d'options de traitements importants et abordables pour les patients américains atteints de maladies auto-immunes et inflammatoires', rapporte la filiale de génériques de Novartis.



Elle a l'intention de contester la décision devant une cour d'appel, les deux parties s'étant mises d'accord sur un appel accéléré. Erelzi a été approuvé il y a près de trois ans, mais n'a pu être lancé en raison du conflit de brevet avec Amgen.



