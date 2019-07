Amgen : fourchettes cibles 2019 resserrées en hausse

31/07/2019 | 13:25

Amgen a déclaré mardi soir viser pour 2019 un BPA ajusté entre 13,75 et 14,30 dollars, et non plus entre 13,25 et 14,30 dollars, et des revenus entre 22,4 et 22,9 milliards, et non plus entre 22 et 22,9 milliards.



Au titre du trimestre écoulé, le groupe de santé a publié un BPA ajusté en progression de 4% à 3,97 dollars, soit une quarantaine de cents de plus qu'attendu en consensus, malgré une marge opérationnelle ajustée en repli de 1,8 point à 53,3%.



Les revenus du laboratoire se sont tassés de 3% à 5,9 milliards de dollars, traduisant une concurrence intensifiée avec l'expiration de brevets, et malgré certaines croissances à deux chiffres pour des produits comme Prolia.



