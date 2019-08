Amgen : rachat des droits sur Otezla auprès de Celgene

26/08/2019 | 13:17

Le groupe pharmaceutique Amgen fait part d'un accord avec Celgene pour lui racheter les droits mondiaux sur Otezla (apremilast), traitement du psoriasis et de l'arthrite psoriasique, moyennant 13,4 milliards de dollars en numéraire.



Cette transaction, en lien avec la fusion à venir de Celgene avec Bristol-Myers Squibb, doit accélérer la croissance à court et à long termes des revenus d'Amgen, et avoir un effet relutif immédiat sur son BPA ajusté. Sa finalisation est attendue vers la fin 2019.



Disposant d'une exclusivité de brevet au moins jusqu'en 2028 aux Etats-Unis et approuvé dans plus de 50 autres marchés dans le monde (dont l'Union européenne et le Japon), Otezla a représenté 1,6 milliard de dollars de ventes en 2018.



