Amgen : relèvement d'objectifs pour 2019

30/10/2019 | 13:45

Amgen déclare viser désormais pour son exercice 2019 un BPA ajusté compris entre 14,20 et 14,45 dollars, et non plus entre 13,75 et 14,30 dollars, et des revenus entre 22,8 et 23 milliards, au lieu de 22,4 à 22,9 milliards.



Au titre du trimestre écoulé, le laboratoire biopharmaceutique a publié un BPA ajusté en repli de 1% à 3,66 dollars, soit une quinzaine de cents de plus que le consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 6% à 2,8 milliards.



La marge correspondante s'est ainsi contractée de 2,8 points à 51,1% pour des revenus qui se sont tassés de 3% à 5,7 milliards de dollars, reflétant l'impact de la concurrence des bio-similaires et génériques face aux produits clés.



