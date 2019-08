Jugement favorable à Sanofi face à Amgen sur le Praluent

Données financières (USD) CA 2019 22 832 M EBIT 2019 10 911 M Résultat net 2019 7 713 M Dette 2019 2 689 M Rendement 2019 2,79% PER 2019 16,4x PER 2020 15,7x VE / CA2019 5,54x VE / CA2020 5,34x Capitalisation 124 Mrd Graphique AMGEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMGEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 213,60 $ Dernier Cours de Cloture 207,52 $ Ecart / Objectif Haut 15,7% Ecart / Objectif Moyen 2,93% Ecart / Objectif Bas -16,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Robert A. Bradway Chairman & Chief Executive Officer Esteban Santos Executive Vice President-Operations David W. Meline CFO, Chief Accounting Officer & Executive VP David M. Reese Executive Vice President-Research & Development Frank C. Herringer Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AMGEN 6.07% 123 832 JOHNSON & JOHNSON 0.46% 342 141 ROCHE HOLDING LTD. 11.03% 236 871 MERCK AND COMPANY 11.92% 218 963 NOVARTIS 16.25% 206 055 PFIZER -20.18% 189 936