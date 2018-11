Anaïs Lozach Analyste Retour d'une tendance haussière ? Stratégie du 06/11/2018 | 14:21 achat En cours

Cours d'entrée : 190.21$ | Objectif : 200$ | Stop : 184.8$ | Potentiel : 5.15% La configuration du titre Amgen donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 200 $. Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMGEN 7.57% 121 021 JOHNSON & JOHNSON 0.69% 381 377 PFIZER 18.53% 255 119 NOVARTIS 7.33% 224 813 ROCHE HOLDING LTD. -0.53% 210 724 MERCK AND COMPANY 29.94% 194 464 ELI LILLY AND COMPANY 26.39% 118 289 SANOFI 9.45% 112 381 GLAXOSMITHKLINE 13.97% 97 752 ASTRAZENECA 14.76% 96 561 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -17.28% 84 923 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2018 23 338 M EBIT 2018 11 766 M Résultat net 2018 8 565 M Trésorerie 2018 2 166 M Rendement 2018 2,75% PER 2018 15,01 PER 2019 14,39 VE / CA 2018 5,09x VE / CA 2019 4,99x Capitalisation 121 Mrd Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux Graphique AMGEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine