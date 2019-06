Amoeba : Portzamparc y croit toujours

20/06/2019 | 10:29

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les smidcaps parisiennes, a confirmé son conseil d'achat sur l'action Amoeba ainsi que son objectif de 7,5 euros, soit un très fort potentiel relativement au cours actuel, de l'ordre de deux euros.



Les analystes réagissent à l'annonce de cette société spécialisée dans les biocides biologiques selon laquelle l'Environmental Protection Agency américaine rendra fin août sa décision sur l'enregistrement de sa substance active biocide.



'La société a déjà subit un échec face aux autorités françaises et européennes en 2018, un avis positif de l'agence américaine rassurerait quant à l'intérêt et au potentiel du produit d'Amoeba', indique Portzamparc.







