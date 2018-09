Amoeba : Amoéba annonce avoir atteint la dernière phase d'évaluation du dossier règlementaire aux Etats Unis

COMMUNIQUEDE PRESSE

AMOEBAannonce avoir atteint la dernière phase d'évaluation dudossier règlementaire aux États-Unis

Lyon (France), le 12 septembre 2018-AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA),producteur d'un biocidebiologique capabled'éliminer le risque bactérien dans l'eauannonce la poursuite de l'évaluation deson dossier règlementaire aux Etats Unis.

Le dossier est maintenantdans sa dernière phase d'évaluation: « last science review ». Dans ce cadre, des échanges techniques ont eu lieu entre Amoéba et les experts del'EPA (Environmental Protection Agency).

La fin de la « last science review » est subordonnée à la soumission de données confirmatoiresdemandées par l'EPAet qui lui seront communiquées par Amoéba en octobre 2018, ce qui devrait entrainer un décalage de la décision finale, initialement prévue fin 2018, au premier trimestre 2019.

« Les échanges directs avec les experts del'EPA ont été constructifs et ont permis deconnaitre précisément leurs attentes. Ces interactions ont été un élément clef pour la préparation de nos données confirmatoires qui seront soumises dans les délais fixés » déclare Fabrice PLASSON, Président Directeur Général d'AMOEBA.

A propos d'AMOEBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteursde l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produitschimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€(1) sur un marché global des biocides chimiques pour letraitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marchédu biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€(3). A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitementdes plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros(4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits desanté, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaireslocales.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible audispositif PEA-PME. Plus d'informations surwww.amoeba-biocide.com.

(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013

(2):Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets

(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK

(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017

