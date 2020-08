Amoeba : Amoéba publie un premier article scientifique concernant son application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amoéba publie un premier article scientifique concernant

son application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne

Chassieu (France), le 11 août, 2020 - AMOÉBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, encore en phase de tests, annonce la publication d'un premier article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle (https://www.mdpi.com/2223- 7747/9/8/1013/pdf) dans le numéro spécial « Natural Products for Plant Pest and Disease Control » de Plants, journal du Groupe MDPI.

Cet article présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, une innovation majeure dans le domaine du biocontrôle impliquant un produit naturel à base d'une amibe, Willaertia magna C2c Maky.

Les données scientifiques démontrant le double mode d'action du lysat pour lutter contre le mildiou de la vigne sont présentées :

l'effet indirect via la stimulation des défenses naturelles de la plante

et l'effet direct anti-germinatifvis-à-vis de l'agent pathogène Plasmopara viticola responsable du mildiou de la vigne.

Les données collectées dans le cadre d'essais réalisés par des prestataires indépendants ayant permis de démontrer l'efficacité en serre et en champ (campagne 2019), sont également publiées. Elles démontrent que le lysat de l'amibe Willaertia magna C2c Maky, produit d'origine naturelle, permet de réduire de 77% la maladie sur les grappes de raisin au champ sans effet néfaste sur l'homme et l'environnement. En effet, une synthèse des données de toxicité et d'écotoxicité, générées sous Bonnes Pratiques de Laboratoire par des laboratoires indépendants accrédités sont aussi disponibles sur le site du journal (http://www.mdpi.com/2223-7747/9/8/1013/s1).

Ce premier article, traitant de l'efficacité de notre solution de biocontrôle contre le mildiou de la vigne, s'inscrit dans un effort continu pour accroitre les connaissances scientifiques sur l'amibe Willaertia magna C2c Maky. Il confirme son fort potentiel, cette fois-ci, en tant qu'agent de protection des plantes. Nous poursuivons les opérations de R&D et les tests sur d'autres cultures dont les résultats feront également l'objet de nouvelles publications , » déclare le Dr Sandrine DEMANECHE, responsable scientifique d'Amoéba.

Pour rappel, la commercialisation de produits de biocontrôle contenant cette substance active est envisagée par Amoéba en 2024 en Europe (dossier soumis, cf. communiqué de presse du 29 mai 2020) et au premier semestre 2022 aux États-Unis (soumission envisagée en juillet 2020, cf. communiqué de presse du 29 avril 2020, décalée à septembre 2020).

La priorisation des ressources du département Affaires Réglementaires d'Amoéba sur l'application biocontrôle conduit à un décalage du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour l'application biocide aux États-Unis, envisagée au préalable au milieu de l'année 2020 (voir Document d'Enregistrement Universel du 30 avril 2020), qui sera soumise fin 2020, avec une première commercialisation aux États-Unis estimée au premier semestre 2022.

