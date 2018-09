Amoeba : Avis de réunion à l'Assemblée Générale du 10 octobre 2018

3 septembre 2018

AMOEBA

Société anonyme à conseil d'administration

Au capital de 120.177,44 euros

Siège social : 38 Avenues des Frères Montgolfier-69680 Chassieu 523 877 215 RCS LYON

N°INSEE : 523 877 215 00021

AVIS PREALABLE A LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DES ACTIONNAIRES DU10OCTOBRE2018

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée généraleordinaire et extraordinaire le mercredi 10 octobre 2018, à 10 heures, au siège social de la société situé 38 avenue des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour suivant:

-Présentation du rapport du conseil d'administration

-Présentation des rapports spéciaux établis par les commissaires aux comptes

De la compétence de l'assemblée généraleextraordinaire :

-Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions. Suppression du droit préférentiel de souscription desactionnaires au profit de Nice & Green, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce sous le numéro CH-550.1.057.729-3, ayant son siège social à Chemin du Joran 10, 1260 Nyon (Suisse)

-Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, en vue d'augmenter lecapitalsocial par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit dessalariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe existant ou à créer

-Fixation du plafond global du montant des émissions effectuées en vertu (i) de la dix-huitièmerésolution de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2016, (ii) des dix-huitième à vingt-et-unième résolutions, vingt-troisième à vingt-sixième résolutions et vingt-neuvième à trente-et-unième résolutions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du21 juin 2018 et (iii) des première et deuxième résolutions de la présente assemblée générale

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire:

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Texte des projets de résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et extraordinairedu 10 octobre 2018 :

PREMIERE RESOLUTION

(Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'obligations convertibles en actions. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnairesau profit de Nice & Green, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce sous le numéro CH-550.1.057.729-3, ayant son siège social à Chemin du Joran 10, 1260 Nyon, Suisse)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires auxcomptes,

conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-129-4, L.225-129-5, L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce,

délègueau Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans les conditions ci-dessous d'un nombre maximum de 300obligations convertibles en actions ordinaires de la Société (les «OCA»), lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance;

décideque les OCA émises présenteront les caractéristiques suivantes :

Les OCA seront numérotées de 1 à 300 et devront être émises par la Société en douze (12) tranchesde 25 OCA d'une valeur nominale de cinq cent mille (500.000) euros chacune (ci-après une «Tranche» ou ensemble les «Tranches»).

Les OCA auront une valeur nominale de vingt mille (20.000) euros chacune et ne porteront pas intérêt.

Les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et ne serontpar conséquent pas cotées.

Les OCA auront une maturité de douze (12) mois.

Les OCA pourront être converties en actions ordinaires nouvelles de la Société, à la demande de leurporteur, à tout moment à compter de leur émission et jusqu'à leur date dematurité (inclus) selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

«N» correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles Amoeba à émettre sur conversion d'une

OCA ;

«Vn» correspondant à la valeur nominale des OCA ;

«P» correspondant à 92 % du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action Amoeba à la clôture (tel que publié par Bloomberg) sur les six (6) jours de bourse(susceptible d'être porté à douze

(12) jours de bourse)précédant immédiatement la date de réception par Amoeba d'une demande deconversion et/ou la date d'émission d'une Tranche; étant précisé que « P » ne pourra être strictementinférieur à l'une des deux valeurs suivantes:

(i) valeurnominale d'une action Amoeba (0,02 euro à ce jour); et

(ii)un prix minimum de conversion fixé d'un commun accord entre les parties à un (1) euro, ce dernier pouvant être modifié à la baisse sur demande d'Amoeba, sans que cette réductionpuisse le porter à unmontant inférieur à la valeur nominale d'une action Amoeba.

À sa seule discrétion, la Société pourra décider, à réception d'une demande de conversion d'OCA,de:

- remettre des actions nouvelles ou existantes de la Société selon la parité de conversion définie ci-dessus ; ou

-payer une somme en numéraire à chaque porteur concerné déterminée par la formule ci-après :

V=Vn/0,97

«V» correspondant au montant en numéraire à rembourser à l'Investisseur;

«Vn» correspondant à la valeur nominale des OCA.

Les OCA ne pourront pas être cédées par leur porteur sans l'accord préalable de la Société, à l'exception de transferts réalisés au profit d'un ou plusieurs affiliés de Nice & Green S.A., à savoir unepersonne ou une entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par, ou est souscontrôle commun avec, une autre personne ou entité au sens qui lui est conféré à l'Article L. 233-3 du

Code de Commerce.

décidede fixer à un montant égal à 6.000.000 d'euros, le montant nominal maximum desaugmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de laprésente résolution, étant précisé que :

-le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réaliséesimmédiatement ou à terme en vertude la présente délégation s'imputera sur le montant duplafond global prévu à la troisième résolution ci-après,

-à ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pourpréserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,

décidede fixer à un montant égal à 6.000.000 d'euros, le montant nominal maximum des titres decréances pouvant être émis en vertu de la présente délégation, étant précisé que :

- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair,

-ce montant s'imputera sur le plafond global visé à la troisième résolution ci-après,

-ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d'administration conformément à l'article L.228-40 du code de commerce,

décide, en application des articles L.228-91 et L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droitpréférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l'article L.225-132 du Code de commerce etde réserver l'émission des OCA susceptibles d'être émises en vertu de la présente résolution à :

-

NICE & GREEN, société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce sous le numéro CH-550.1.057.729-3, ayant son siège social à Chemin du Joran 10, 1260 Nyon, Suisse

prend acteque, conformément aux dispositions de l'article L.225-132, al. 6 du Code de commerce, la conversion des OCA emportera de plein droit au profit des porteurs des OCA, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre des actions qui seraient émises du fait de la conversion des OCA ;

prend acteque, conformément aux dispositions de l'article L.225-149 du Code de commerce, l'augmentation de capital résultant de la conversion des OCA sera définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits attachés aux OCA et, le cas échéant, des versements correspondants ;décideque les actions nouvelles émises sur conversion des OCA devront être intégralement libérées dès la souscription par versement de numéraire ou par compensation avec des créances sur la Sociétéet, d'autre part, porteront jouissance courante, qu'elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes ;

décideque les OCA seront émises sous la forme nominative et feront l'objet d'une inscription encompte;

donnetous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditionslégislatives et réglementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment :

-de procéder à l'émission des OCA conformément aux dispositions de la présente résolution etdans les limites fixées dans la présente résolution ;

- de constater la réalisation de la ou des augmentations de capital consécutives à la conversion des OCA dans les conditions légales et modifier en conséquence les statuts de la Société ;

- de prendre toutes dispositions et accomplir toutes formalités utiles ou consécutives à l'émission des actions qui résulteront de la conversion des OCA, à la protection des droits des titulaires des OCA, ainsi qu'à la réalisation des augmentations de capital correspondantes, et notamment: recueillir les bulletins de souscription et les versements y afférents ;



à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation; et

prendre toute décision qui s'avèrerait nécessaire à la protection éventuelle des porteurs d'OCA conformément à leurs termes et conditions ;

-d'une manière générale, de passer toute convention,notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice desdroits qui y sont attachés ;

-de prendre toute décision en vue de l'admission des actions nouvelles ainsi émises sur toutmarché sur lequel les actions de la Société sont admises aux négociations.

prend actede ce que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à utiliser la présente délégation de compétence, il rendra compte à la prochaine assemblée générale de l'utilisation faite de l'autorisation conférée aux termes de la présente résolution, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment celles des articles L.225-129-5 et L.225-138 (I) du Code de commerce ;

fixeà dix-huit (18) mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de ladélégation faisant l'objet de la présente résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital dela Société. Suppression dudroit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe existant ou à créer)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires auxcomptes,

conformément, notamment, d'une part aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138-1 du code de commerce, et d'autre part, à celles des articles L.3332-1 et suivants du code du travail,délègueau Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives etréglementaires, sa compétence à l'effet de décider l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accèspar tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société réservée auxadhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de la Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce,décideque le montant nominaltotal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées enapplication de la présente résolution ne devra pas excéder 3.606 euros (ou la contre-valeur de cemontant en cas d'émission en une autre devise), montant maximum auquel s'ajoutera, le caséchéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,

décideen outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d'être ainsi réalisée s'imputera sur le plafond global prévu à latroisième résolution ci-dessous,

fixeà vingt-six (26) mois, à compter de la date de la présente assemblée, la durée de validité de ladélégation faisant l'objet de la présente résolution,