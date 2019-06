Amoeba : Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 20/06/2019

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 20 juin 2019, AMOEBA Société anonyme au capital de 144.573,20 euros Siège social : 38, avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU 523 877 215 RCS LYON La « Société » ----------------------------------------------------- DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2019 Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement (UE) 596/2014, de l'article 2,1 du Règlement délégué (UE) 2016/1052, de l'article L.451-3 du Code monétaire et financier et des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent descriptif a pour objet de décrire les objectifs et modalités du programme de rachat, par la Société, de ses propres actions, autorisé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2019, sous sa 11èmerésolution. PROGRAMME DE RACHAT AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2019 1.1. Objectifs du programme de rachat d'actions Les objectifs de ce programme de rachat sont fixés par l'assemblée générale conformément à l'article 5 du Règlement (UE) n°596/2014, aux pratiques de marché admises ou qui viendraient à être admises par l'AMF et à l'article L.225-209 du Code de commerce. Ces objectifs sont les suivants : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers et dans le respect des pratiques de marché admises par cette dernière ; ou

satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou autres allocations d'actions, aux salariés ou aux membres des organes d'administration ou de gestion de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; ou

satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété ; ou

conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ; ou

annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; ou

plus généralement, de réaliser toutes opérations ne faisant pas expressément l'objet d'une interdiction légale notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers. 1

1.2. Répartition par objectifs des titres de capital détenus par la Société La répartition par objectifs des actions propres détenues par la Société arrêtée au 17 Juin 2019 est la suivante : Objectifs de rachat Nombre d'actions Assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue 15.876 par l'Autorité des Marchés Financiers et dans le respect des pratiques de marché admises par cette dernière Satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou autres allocations d'actions, aux salariés ou aux 0 membres des organes d'administration ou de gestion de la Société ou des sociétés qui lui sont liées Satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de 0 propriété Conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance 0 externe, fusion, scission ou apport dans le respect des pratiques de marché admises par l'Autorité des Marchés Financiers Annuler tout ou partie des actions rachetées 0 TOTAL 15.876 Aucune réallocation des actions de la Société à d'autres finalités ou objectifs n'a été réalisée. 1.3. Modalités du programme de rachat d'actions 1.3.1. Montant pécuniaire maximal alloué au programme et nombre maximal d'actions susceptible d'être acquis La Société est autorisée à acquérir ses propres actions dans la limite de 10% des actions composant le capital social existant à la date de ces achats, soit un montant maximal de 722.866 actions sur la base du capital social actuel. Les actions de la Société sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie, cotées au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN FR001105159. Le prix maximal d'achat (hors frais et commissions) sera de 100 € par action. L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2019 a limité le montant consacré au rachat de ses propres actions à 1.000.000 d'euros, représentant 10.000 actions sur la base du prix maximal d'achat de 100 euros, soit 0,14 % du capital social. Il est précisé que lorsque les actions seront rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre d'actions à prendre en compte pour le calcul de la limite de 10% correspondra au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. 2

Le nombre d'actions susceptible d'être achetées en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5% du capital social existant à la date de ces achats. Modalités des rachats et des ventes

L'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, y compris en période d'offre publique, dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l'Autorité des Marchés Financiers, sur le marché ou hors marché, notamment en procédant par voie d'acquisition ou de cession de blocs de titres à l'issue d'une négociation de gré à gré.

Il est rappelé que la Société a conclu, avec la société Portzamparc, un contrat de liquidité, conforme à la Charte de Déontologie établie par l'AMAFI. Durée et calendrier du programme de rachat

Conformément à l'article L.225-209, alinéa 1 du Code de commerce, ces achats d'actions pourront être effectués pendant une durée de 18 mois à compter de l'assemblée générale du 20 juin 2019 ayant autorisé le programme.

En vertu de l'article L.225-209 alinéa 4 du Code de Commerce, la Société ne pourra annuler les actions ainsi rachetées au-delà de la limite de 10% du capital par périodes de 24 mois. CADRE JURIDIQUE DU PROGRAMME DE RACHAT

Ce programme de rachat d'actions autorisé conformément à l'article L.225-209 du Code de commerce a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 20 juin 2019, sous sa 11ème résolution, rédigée de la manière suivante :

O NZIEME RESOLUTION

(Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions législatives et réglementaires, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée générale, à acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des actions de la Société,

décide que l'acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur, en une ou plusieurs fois, y compris en période d'offre publique, dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l'autorité des marchés financiers, sur le marché ou hors marché, notamment en procédant par voie d'acquisition ou de cession de blocs de titres à l'issue d'une négociation de gré à gré,

décide que l'autorisation pourra être utilisée en vue : d'assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers et dans le respect des 3

pratiques de marché admises par cette dernière ; ou satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou autres allocations d'actions, aux salariés ou aux membres des organes d'administration ou de gestion de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ; ou

satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété ; ou

conserver les actions et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ; ou

annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées ; ou

plus généralement, de réaliser toutes opérations ne faisant pas expressément l'objet d'une interdiction légale notamment si elle s'inscrit dans le cadre d'une pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers, décidede fixer le prix unitaire maximum d'achat par action (hors frais et commissions) à 100 euros dans la limite d'un montant maximum global (hors frais et commissions) susceptible d'être payé par la Société pour l'acquisition de ses propres actions dans le cadre de la présente autorisation de 1.000.000 d'euros; étant précisé que ce prix unitaire maximum d'achat par action (hors frais et commission) pourra, le cas échéant, faire l'objet d'ajustements afin de tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d'incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement d'actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente autorisation, décideque le nombre maximum d'actions susceptible d'être achetées en vertu de la présente autorisation ne pourra, à aucun moment, excéder 10% du nombre total d'actions composant le capital social et existant à la date de ces achats ; étant précisé que lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d'actions achetées déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation, décideque le nombre d'actions susceptible d'être achetées en vertu de la présente autorisation en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5% du capital social existant à la date de ces achats, donnetous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, décideque la présente autorisation rend caduque la précédente autorisation consentie par l'assemblée générale des actionnaires en date du 21 juin 2018 sous sa seizième résolution. 4

