Amoeba : Evolution de la composition du Conseil d'administration d'Amoéba

Après examen de la situation de Mesdames Claudine Vermot-Desroches et Ghislaine Pinochet au regard des critères d'indépendance définis par le Code MiddleNext auquel la société AMOÉBA se réfère, le Conseil d'Administration a qualifié Mesdames Vermot-Desroches et Pinochet d'administratrices indépendantes.

Chassieu, le 20 juin 2019 - AMOÉBA(FR0011051598 - AMEBA), producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau et les plaies humaines, et d'un produit de biocontrôle pour la protection des plantes, annonce la nomination de Madame Claudine Vermot-Desroches et de Madame Ghislaine Pinochet en qualité de nouveaux membres du Conseil d'Administration.

Après plus de quinze ans de capital risque en Sciences de la Vie, Franck Lescure a rejoint Elaia en tant que Partner il y a un an afin de constituer une équipe en sciences de la vie. Il gère les investissements et siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés du portefeuille du fonds PSL Innovation Fund et, dans le cadre d'une délégation de gestion attribuée par Auriga Partners à Elaia, du fonds Bioseeds. Sacha Loiseau et Frédéric Hammel renforcent l'équipe Sciences de la Vie en tant que Venture Partners.

Le Conseil d'Administration d'AMOÉBA est ainsi composé de sept membres dont trois femmes et 4 administrateurs indépendants.

Claudine Vermot Desroches

Docteur en biologie moléculaire et immunologie de l'Université de Lyon et Post-doctorante de l'Université de Helsinki, Claudine possède une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des biothérapies et maitrise la chaîne de valeur d'un biomédicament couvrant l'identification d'un besoin médical, la validation de cibles, la génération et l'évaluation de médicaments biologiques, le développement des bioprocédés à finalité industrielle et la création d'un portefeuille de brevet, en immunothérapie.

Claudine a développé 4 candidats médicaments et possède également une expérience d'entreprenariat après avoir co-fondé la société iDD biotech en 2008 et exercé des fonctions telles que Manager du site, Directeur R&D et membre du Comité du Directoire.

Claudine Vermot-Desroches dirige actuellement la société THERAWINGS Consulting - société de conseils dans l'innovation thérapeutique dont elle est la fondatrice.

Ghislaine Pinochet

Ingénieur Agronome spécialisée en Protection des plantes, Ghislaine Pinochet a une longue expérience de 38 années au sein de groupes multinationaux (Roussel-Uclaf, Hoechst, Agrevo, Aventis, Bayer, BASF) ou elle a occupé successivement différents postes en Développement, Business et Marketing, en France et en Europe dans le domaine de la Protection des Plantes puis Semences.

Depuis 2010, elle a exercé différentes fonctions pour établir l'activité Semences de Bayer en France puis en Europe et a été, plus particulièrement, en charge de la stratégie de projets innovants.

Elaia Partners

Elaia est une société de capital investissement indépendante basée à Paris qui gère plus de €350m et investit en seed et Series A dans des startups digitales et deep tech (y compris autour des sciences de la vie) européennes. Elaia a accompagné de nombreux succès technologiques tels que Criteo (IPO), Orchestra Networks (vendu à Tibco), Sigfox, Teads (vendu à Altice), Mirakl, tinyclues, Shift Technology, etc.

Plus d'informations sur http://www.elaia.com

