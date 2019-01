Amoeba : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 14 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chassieu, le 28 décembre 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019

MODALITES DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire et extraordinairequi se tiendra le :

Lundi 14 janvier 2019, à 10 heures,

Au siège social de la société-38 Avenue des frères Montgolfier-69680 CHASSIEU

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du7 décembre2018 et l'avis de convocation au BALO du28 décembre 2018.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition desactionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositionsréglementaires applicables :

•tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée,demander à la société de lui envoyerces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

•tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15jours précédant la date de l'assemblée.

A propos d'AMOEBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteursde l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des toursaéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€(1) sur un marché global des biocides chimiques pour letraitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€(3). A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitementdes plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros(4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaireslocales.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotéesur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations surwww.amoeba-biocide.com.

(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013

(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets

(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK

(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017

Contacts: