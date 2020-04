Amoeba : Partenariat de développement Biocontrôle en France et en Europe entre les sociétés Amoéba, PHILAGRO France et NICHINO Europe

PHILAGRO France et son actionnaire NICHINO sont très motivés pour s'investir fortement dans la mise en place d'essais technique en plein champs à la fois en France et en Europe. Différentes formulations vont être testées pour contrôler le mildiou de la vigne et de la pomme de terre. Chaque année, cette maladie cause des pertes importantes de rendement.

Le Centre d'Evaluation Biologique de PHILAGRO France et de NICHINO basé à côté d'Orléans ainsi que son réseau d'expérimentation performant sont d'excellents atouts pour extraire un maximum de connaissances et de bénéfices de ce fongicide de biocontrôle.

Le rapprochement entre ces 3 sociétés participe à la stratégie de développement des solutions de biocontrôle en France et répond à l'évolution de l'agriculture en France et en Europe. Ce partenariat présente un important potentiel de valorisation pour la société et il s'agit d'une étape essentielle vers un éventuel partenariat commercial.

A propos de PHILAGRO France

Philagro est le résultat de l'alliance stratégique de 3 groupes R&D japonais : SUMITOMO Chemical Company, NISSAN Chemical Industries et NIHON NOHYAKU Ltd.

Acteur reconnu de la protection des cultures depuis 1993, PHILAGRO conçoit, développe et commercialise des solutions compatibles avec les besoins économiques et environnementaux de la Société.

A propos de NICHINO Europe

Nichino Europe Co., Ltd est une filiale en propriété exclusive de la société japonaise de protection des végétaux Nihon Nohyaku Co., Ltd.

Nichino Europe développe des solutions innovantes et tournées vers l'avenir en matière de protection des végétaux en Europe et dans les territoires adjacents, basées sur les substances actives de la société mère et de fournisseurs tiers.

A Propos de AMOEBA

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€

sur un marché global des biocides chimiques pour le traitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 1,6 Mds€ (3). A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitement des plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros (4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires locales. La société est actuellement en phase de tests sur les applications biocide et protection des plantes et ne commercialise aucun produit.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d'informations sur www.amoeba-biocide.com.

